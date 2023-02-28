Денисов: «Мы фокусируемся только на игре»

В ответном четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» снова обыграл «Локомотив», на сей раз счетом 4:2. Полузащитник красно-белых Даниил Денисов рад тому, что команда выполнила «основную задачу» - так он назвал успех в двухматчевом противостоянии с земляками. Теперь «Спартак», действующий победитель Фонбет Кубка России, сыграет в полуфинале.

- Наша основная задача была пройти дальше, мы её выполнили. Что сказал Абаскаль в раздевалке? Ничего такого. Судейство? Мы его не обсуждали. Мы фокусируемся только на игре, - цитирует слова Денисова «Спорт-Экспресс».