Лапочкин: «У арбитра были основания засчитать гол Зобнина»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал, пожалуй, самый спорный эпизод всего сегодняшнего игрового дня в Кубке России. Это момент с борьбой Михаила Игнатова и Наира Тикнизяна, когда первый боролся за матч с игроком обороны «Локо». Игнатов в итоге борьбу выиграл и сделал ассист на Зобнина, который расстрелял ворота Ильи Лантратова.

«Если разбирать этот момент по молекулам, кажется, что Игнатов в последней фазе Тикнизяна толкает. Однако мы видели планку, которую задал в этой игре Иванов, он позволял контактную борьбу сегодня. Основания засчитать гол у Сергея были. Посмотрев повтор, он оставил решение и был абсолютно прав», - цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

Дерби, напомним, закончилось уверенной победой «Спартака» - 4:2. «Красно-белые» продолжат Кубок России в Пути РПЛ, «Локомотив» - в Пути регионов.