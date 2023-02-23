Мостовой доволен дебютом Дзюбы за «Локомотив»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал дебют Артёма Дзюбы за московский «Локомотив» в кубковой встрече со «Спартаком» (0:1). Дзюба голом или ассистом в матче не отметился, однако был признан зрителями лучшим игроком встречи и несколько раз был близок к тому, чтобы поразить ворота Александра Максименко.

«В первом тайме у него были постоянные потери и какая-то нервозность, как и у всего «Локомотива». Однако в тайме втором подопечные Галактионова уже преимуществом владели, атака «Локо» создавалась через Дзюбу, он хорошо скидывал на партнёров и создавал – занимался своим делом. Забить не удалось, но моменты у него были хорошие», - рассказал Мостовой «Матч ТВ».