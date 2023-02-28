​Чанов оценил игру Лантратова в матче со «Спартаком»

Бывший советский вратарь Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера Ильи Лантратова в понедельничном матче Кубка России против «Спартака».

Напомним, что «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 4:2. Илья Лантратов пропустил четыре гола, но дважды взял одиннадцатиметровые удары.

«Лантратов сыграл нормально. Были и недочёты, но и много спасений он совершил. Тем более, дважды взял пенальти», - высказался Чанов, чьи слова приводит Vprognoze.

Проиграв «Спартаку» в двухматчевой дуэли (общий счёт 2:5), «Локомотив» опустился в нижнюю часть турнирной сетки. Там «железнодорожники» сыграют с «Зенитом», «Акроном», «Пари НН» или «Ахматом».