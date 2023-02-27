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Кубок России

​Промес – в основе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

27 Февраля 2023 • 18:53 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 1.75 X 3.55 2 5.80
Через 0 ч. 35 мин.

В понедельник вечером в ответном четвертьфинале Кубка России «Спартак» будет принимать «Локомотив». Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес.

Напомним, что в первом матче «Спартак» обыграл «Локомотив» на выезде с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Данил Пруцев.

«Спартак» и «Локомотив» начнут матч в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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