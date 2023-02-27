​Промес – в основе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

В понедельник вечером в ответном четвертьфинале Кубка России «Спартак» будет принимать «Локомотив». Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес.

Напомним, что в первом матче «Спартак» обыграл «Локомотив» на выезде с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Данил Пруцев.

«Спартак» и «Локомотив» начнут матч в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.