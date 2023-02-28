Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от ответного кубкового матча с «Локомотивом».

- Игра оправдала ваши ожидания?

- Мне игра понравилась. Она получилась целостной в исполнении «Спартака». Первый там был равным, а в концовке тайма «Спартак» имел преимущество. После перерыва хозяева выглядели лучше соперника и по движению, и по интенсивности игры. В конце матча «Локомотив», исходя из счета, уже бросил играть, как мне показалось, поэтому у спартаковцев появились моменты, Промес разыгрался. Это порадовало.

- Вас не напрягло, что «Спартак» быстро пропускал ответные мячи?

- Возможно, сказывалась какая-то расслабленность после голов. Такое бывает у команд, которые забили. «Локомотив» сумел этим воспользоваться. Но тут можно сделать скидку на молодость спартаковцев. Для них это будет хорошим опытом. Ребята поймут, что нельзя расслабляться после забитого мяча. Надо продолжать играть и еще больше давить на соперника. А в целом, игра получилась интересной для всех. Было много переживательных моментов. Матч держал в напряжении за счет интенсивности.

- Любопытный момент матча – пробитие трех пенальти Промесом. У вас есть объяснение, почему он дважды не забил?

- Пенальти – это лотерея. В двух первый ударах хорошо сыграл Лантратов. Это не только «заслуга» Промеса. Хорошо, что он третий момент реализовал. Это придаст ему уверенности в дальнейшем.

- Перед третьим ударом партнеры пытались отобрать мяч у Промеса, но не вышло. Может стоило отдать мяч кому-то другому?

- Он же забил в итоге, поэтому отдавать не стоило. Не думаю, что кто-то агрессивно пытался отобрать у него мяч. Мне кажется, это было больше в шутку, мол, хватит уже бить, отдай другим, раз у тебя не получается.

- «Спартак» не пропускал на сборах и в первом матче с «Локомотивом». А вчера пропустил сразу два гола. Почему?

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- Это мастерство Миранчука. Плюс игра соперника, который смотрелся неплохо и создавал моменты. А Миранчук молодец, что дважды сумел забить.

- Игнатова признали лучшим игроком матча. У него гол плюс пас. Но у Миранчука два мяча. Может стоило его признать лучшим? И вообще, кто из них вам больше понравился?

- Действительно, достаточно спорный выбор между ними. Может быть, стоило отдать этот приз Миранчуку. Но все определило то, чья команда победила.

- Вторая игра понравилась больше первой?

- Она была более целостная. В первом матче после перерыва команда смотрелась не так хорошо, а вчера оба тайма «Спартак» провел ровно.

- Как оцените игру Дзюбы?

- Было видно, что он старался, что был заряжен на борьбу, проявлял эмоции. Но он зависим от партнеров, от снабжения мячами. Не могу сказать, что Артём выглядел ярко, но неплохо. Думаю, он и дальше продолжит выходить в стартовом составе.

- Есть вопросы по судейству?

- Грубых ошибок я не увидел. Были спорные моменты, но, на мой взгляд, судья принял по ним правильные решения.

Елена Григорьевская