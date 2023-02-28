Пименов – о поражении «Локомотива» от «Спартака»: «Счёт закономерен»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче со «Спартаком» (2:4).

Специалист заявил, что «красно-белые» совершенно чётко и однозначно обозначили проблему «красно-зелёных», которая кроется в центре обороны. По словам эксперта, конкуренты 20-летнего футболиста Артёма Карпукаса со стороны команды хозяев поля в этом матче были во всём сильнее него, практически идентичная ситуация случилась и с Дмитрием Бариновым.

«Тикнизян по обороне тоже со знаком минус, он хорош в атаке, но ключевые ошибки у него были. Счёт закономерен», - приводит слова Пименова «Матч Премьер».