Ненахов – о Дзюбе: «Артём уже лидер нашей команды»

Защитник московского «Локомотива» поделился комментарием после домашнего поражения от «Спартака» (0:1) минувшим вечером в рамках Кубка России.

«Старт не очень хороший, но во втором тайме могли всё перевернуть. Да, холодно и травмоопасно, тяжело, но главное – можно играть», - цитирует Ненахова «Матч ТВ».

Ответил защитник и на вопрос о новичке «Локомотива» Артёме Дзюбе, который в прошедшей игре уже имел неплохие моменты, чтобы поразить ворота своего бывшего клуба.

«Артем уже лидер нашей команды. У него большой бекграунд. Это такой игрок, который может в одиночку момент перевернуть, это очень важно», - добавил футболист.