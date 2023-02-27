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Александр Мостовой по-другому оценивает расклад сил в паре «Спартак» - «Локомотив» эксклюзив

27 Февраля 2023 • 00:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 1.70 X 4.00 2 4.90
Через 18 ч. 51 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Перед первой игрой я говорил, что шансы 50 на 50. Я ставил на счёт 1:1, так и должно было быть, там не засчитали нормальный гол. Теперь уже 60 на 40. «Спартак» играет дома, да и преимущество в один мяч есть. Но игра может поменяться. Все зависит от того, кто первым забьет. «Локомотиву» надо забивать, он по любому пойдет в атаку. «Спартак» может сыграть на удержание. Погода сейчас нормальная, поле будет хорошего качества.

Думаю, что Промес должен выйти в этот раз. Ему тоже надо как-то вклиниваться в коллектив. Он всё-таки пропустил какое-то время, скажем так. Промес должен появиться. Если не появится с первых минут, то, скорее всего, выйдет на замену», - сказал Мостовой

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Мостовой
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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