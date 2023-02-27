Петржела: «Дзюба не поможет «Локомотиву», он может только помешать»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».

По мнению чешского специалиста, новобранец «железнодорожников» и воспитанник «Спартака» Артём Дзюба не сможет помочь своей новой команде обыграть «красно-белых».

«Артем Дзюба никак не поможет «Локомотиву» обыграть «Спартак» и выйти в полуфинал. Может, только помешает, если не успеет добежать до мяча или не сможет забить. Это уже не тот футболист, который может в одиночку решить исход матча», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени. Напомним, что первая встреча этих команд завершилась победой «красно-белых» со счётом 1:0.