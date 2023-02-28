Кузьмичёв: У «Локомотива» есть прогресс, но он не готов бороться со «Спартаком»

Бывший функционер «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением об игре «железнодорожников» в двухматчевом противостоянии со «Спартаком».

Кузьмичёв сказал «РБ Спорту», что у «Локомотива» есть прогресс, но пока команда не готова бороться со «Спартаком». У «железнодорожников» есть проблемы в линии обороны, вместо решения этих проблем клуб почему-то набрал нападающих, в серьезных противостояниях оборона «Локомотива» всегда будет давать сбой, считает эксперт. Кузьмичёв признался, что ожидал большего от команды Михаила Галактионова после работы на зимних сборах.

«Спартак» обыграл «Локомотив» в двух матчах (1:0, 4:2) и вышел в полуфинал Кубка России Пути РПЛ.