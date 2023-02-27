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L'ONE назвал клоунами арбитров матча «Спартак» - «Локомотив»

27 Февраля 2023 • 21:50 Комментировать (1)
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Рэпер L'ONE резко раскритиковал работу судейской бригады на ответном кубковом матче между «Спартаком» и «Локомотивом». Арбитр в поле Сергей Иванов и отвечающий за видеоповторы Василий Казарцев не увидели явного нарушения со стороны Михаила Игнатова, который борцовским приемом отобрал мяч у защитника «Локомотива» и отдал голевой пас на Романа Зобнина.

«Иванов клоун! Казарцев клоун! Зарема может гордиться! Судейский корпус *** [полностью]  распустить!» — написал L'ONE в соцсети.

Напомним, что в первом матче «Спартак» победил со счетом 1:0. В ответном поединке он также ведет, 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва L'ONE
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