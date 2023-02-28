Бородюк: «Спартак» выглядит солидно, у них талантливая молодёжь»

Экс-наставник «Торпедо» Александр Бородюк оценил игру «Спартака» в матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».

«Обе команды играли в хороший футбол. «Спартак» на данный момент выглядит солидно. Очень радует, что у них появилась такая талантливая молодежь. Эти футболисты конкурируют с иностранными игроками. Им помогает доверие тренера, видно, что они прогрессируют», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

В первом четвертьфинальном матче «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 1:0, а во второй игре — 4:2. «Красно-белые» продолжат бороться за трофей в плей-офф Пути РПЛ, а «железнодорожники» отправились в Путь регионов.