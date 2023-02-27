Журналист Карпов: «Иванов официально завершил карьеру судьи в матче «Спартак» — «Локомотив»

Российский журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале раскритиковал судейство в исполнении Сергея Иванова.

«Судья Иванов официально завершил карьеру в матче Спартак — Локомотив. Он просто деклассировал себя и больше судить на высшем уровне не должен от слова никогда. Стыдно радоваться, когда побеждаете за счет предвзятого судейства. Стыд и позор!», - написал Карпов.

Матч «Спартака» и «Локомотива» в данные минуты проходит на поле «Открытие Арены» в Москве. «Красно-белые» во втором тайме вырвались вперёд благодаря голу Романа Зобнина, который российский арбитр Игорь Федотов ранее назвал несправедливо засчитанным.