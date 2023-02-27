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Журналист Карпов: «Иванов официально завершил карьеру судьи в матче «Спартак» — «Локомотив»

27 Февраля 2023 • 21:39 Комментировать (2)
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Российский журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале раскритиковал судейство в исполнении Сергея Иванова.

«Судья Иванов официально завершил карьеру в матче Спартак — Локомотив. Он просто деклассировал себя и больше судить на высшем уровне не должен от слова никогда. Стыдно радоваться, когда побеждаете за счет предвзятого судейства. Стыд и позор!», - написал Карпов.

Матч «Спартака» и «Локомотива» в данные минуты проходит на поле «Открытие Арены» в Москве. «Красно-белые» во втором тайме вырвались вперёд благодаря голу Романа Зобнина, который российский арбитр Игорь Федотов ранее назвал несправедливо засчитанным.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Сергей Иванов Иван Карпов
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Комментарии (2)
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starpom
27 Февраля 2023 в 22:20
Всё правильно!!!! В своём глазу ничего не видно !!!!!
rac531
27 Февраля 2023 в 21:52
НИЖНИЙ НОВГОРОД - СПАРТАК 1: 1
ЭСК постановила, что судья ИВАНОВ ОШИБОЧНО не удалил с поля защитника хозяев Кирилла Гоцука.
«В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» - «Спартак» бандеровец Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток на перерыв. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа. Он не смог выйти на поле во втором тайме.»

«СПАРТАК» — «ЗЕНИТ» — 1:1
«Дзюба зашёл в штрафную раньше пробития 11-метрового — формально надо было перебить. Почему-то ИВАНОВ в промолчал.»

В 2016 году ИВАНОВ не увидел удаления Кришито в скандальном матче с «Зенитом».
В 2020 году ИВАНО «ошибочно» удалил Понсе в дерби с ЦСКА.
В 2020 году ИВАНОВ проигнорировал сразу два пенальти на Соболеве в полуфинале Кубка с «Зенитом».» СЭ 19.03.2022
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