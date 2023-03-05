Николсон исключил завершение чемпионской гонки для «Спартака»

Нападающий столичного «Спартака» Шамар Николсон оценил перспективы «красно-белых» в чемпионской гонке Премьер-лиги.

«Ещё много матчей впереди. Никогда не знаешь, что случится в будущем. У нас нет одной цели. Как я уже сказал, важно, что случится в будущем. Будем идти от игры к игре», — заявил ямайский форвард в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, московский клуб способен зацепиться за победу не только в чемпионате, но и в Кубка России.

Напомним, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Спартак» отстаёт на восемь очков от лидирующего «Зенита», а в рамках кубкового состязания подопечные Гильермо Абаскаля вышли в 1/2 финала Пути РПЛ.