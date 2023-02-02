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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов оценил перспективы Абаскаля на переезд в Европу

02 Февраля 2023 • 14:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался об интересе к тренеру москвичей Гильермо Абаскалю со стороны европейских клубов.

«Понятное дело, за Абаскалем все следят в Европе и Испании, потому что считается, что он молодой, перспективный и квалифицированный тренер. А топовый будет клуб или нет – какой-нибудь европейский середняк, думаю, Абаскаль вполне может заинтересовать», – приводит слова экс-игрока «красно-белых» издание «Чемпионат». По мнению эксперта, хорошие результаты «Спартака» под руководством испанца могут ещё сильнее повысить интерес к Гильермо.

Напомним, что после 17 туров Российской премьер-лиги столичный клуб находится на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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