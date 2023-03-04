​Соболев поздравил фанатов «Спартака» с «победой»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев уделил время журналистам после матча против «Урала» (2:2).
- Хочу поздравить всех фанатов «Спартака» с победой. Счёт 3:2, я забил красивый гол, - сказал Соболев.
- Но ведь официальный счёт 2:2…
- Все равно всех поздравляю.
- Что сказал судья?
- Сказал, что фола не было, но он дал свисток. Вопросов нет.
Следующий матч чемпионата России «Спартак» тоже проведёт на своём поле. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать воронежский «Факел». Встреча пройдёт в следующую субботу, 11 марта.
Бан пользователя