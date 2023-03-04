​Соболев поздравил фанатов «Спартака» с «победой»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев уделил время журналистам после матча против «Урала» (2:2).

- Хочу поздравить всех фанатов «Спартака» с победой. Счёт 3:2, я забил красивый гол, - сказал Соболев.

- Но ведь официальный счёт 2:2…

- Все равно всех поздравляю.

- Что сказал судья?

- Сказал, что фола не было, но он дал свисток. Вопросов нет.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» тоже проведёт на своём поле. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать воронежский «Факел». Встреча пройдёт в следующую субботу, 11 марта.

Судья, вероятно, украл победу у «Спартака»