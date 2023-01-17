Шалимов оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке с «Зенитом»

Бывший наставник многих клубов РПЛ Игорь Шалимов оценил шансы столичного «Спартака» выиграть золото чемпионата России в этом сезоне.

«Думаю, шансы «Зенита» стать чемпионом — 90%. У «Спартака» — 10%. Если команда Семака будет оступаться, «красно-белые» должны будут сокращать разрыв. Но, если осечек никаких не будет, им будет очень сложно», — заявил участник ЧМ-1990 в интервью изданию «РБ Спорт». Также специалист отметил, что ему было бы интересно поработать в «Спартаке», однако сейчас предложений от каких-либо клубов Шалимову не поступало.

Напомним, что после 17 туров московский клуб отстаёт от лидирующего «Зенита» на шесть баллов, набрав в рамках текущего сезона РПЛ 36 очков.