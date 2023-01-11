Защитник «Урала» Герасимов перешёл в «КАМАЗ»

«Урал» объявил о переходе защитника Алексея Герасимова в клуб Первой лиги «КАМАЗ» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Желаем Лёше регулярной и успешной игровой практики, и чтобы без травм!» — говорится в сообщении пресс-службы екатеринбургского клуба.

В текущем сезоне 29-летний футболист провёл за «Урал» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.

После 20 туров нынешнего розыгрыша Первой лиги «КАМАЗ» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко. Свой следующий матч команда из Набережных Челнов проведёт 5 марта против ульяновской «Волги». Начало — в 19:00 по московскому времени.