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Защитник «Урала» Герасимов перешёл в «КАМАЗ»

11 Января 2023 • 10:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

«Урал» объявил о переходе защитника Алексея Герасимова в клуб Первой лиги «КАМАЗ» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Желаем Лёше регулярной и успешной игровой практики, и чтобы без травм!» — говорится в сообщении пресс-службы екатеринбургского клуба.

В текущем сезоне 29-летний футболист провёл за «Урал» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.

После 20 туров нынешнего розыгрыша Первой лиги «КАМАЗ» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко. Свой следующий матч команда из Набережных Челнов проведёт 5 марта против ульяновской «Волги». Начало — в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
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