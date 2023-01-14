Бородюк: «Промес может тренироваться и со второй командой»

Бывший российский нападающий Александр Бородюк считает, что пропуск тренировочного сбора московского «Спартака» Куинси Промесом не станет большой проблемой, если тот будет тренироваться со второй командой. Это важно для его физической формы, считает бывший футболист немецкого «Шальке».

- Важен игровой тонус. Даже если он тренируется со второй командой «Спартака» и будет его иметь, то, думаю, что большой проблемы не будет, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский чемпионат для «Спартака» возобновится четвертого марта, команда примет дома «Урал».