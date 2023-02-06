Озбилиз оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке

Бывший футболист столичного «Спартака» Араз Озбилиз оценил перспективы «красно-белых» в чемпионской гонке нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«У «Зенита» очень хорошие легионеры, никто не ушёл. Тяжело будет. Но если мы говорим о «Спартаке», то шанс есть всегда», — заявил армянский полузащитник «Урарту» в интервью изданию Sport24. По его мнению, подопечным Гильермо Абаскаля необходимо серьёзно работать для выигрыша чемпионата. Озбилиз отметил, что наблюдает за успехами своего бывшего коллектива, за который воспитанник «Аякса» выступал с 2013 по 2016 год.

Напомним, что в таблице Премьер-лиги «Спартак» находится на второй строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов после 17 туров.