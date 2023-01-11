В агентстве TRAQUIFOOT, которое представляет интересы защитника «Бенфики» Томаша Тавареша, дали небольшое интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», где прокомментировали слухи о переходе португальца в московский «Спартак».

«Ведутся ли переговоры со «Спартаком»? К сожалению, сейчас мы не можем говорить о будущем Томаса. Почему он убрал упоминания «Бенфики» из своих социальных сетей? Об этом надо спрашивать у него», – заявили в агентстве.

По информации от «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» сейчас находится в продвинутых переговорах по аренде 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа. О сделке может быть объявлено на следующей неделе.