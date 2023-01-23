Ганчаренко высказался о зимних трансферах «Урала»

Рулевой екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал возможные трансферы уральского клуба этой зимой.

«Нужно ли приобретать кого‑то? В первую очередь, оцениваем приобретения так: нужно усилить команду, а не просто добавить игрока. У нас очень широкий состав, два равноценных человека на каждую позицию», - цитирует Ганчаренко «Матч-ТВ».

Напомним, с приходом Ганчаренко на пост главного тренера «Урал» буквально расцвёл и выбрался со дна турнирной таблицы РПЛ на относительно безопасное десятое место, в первом весеннем туре «шмели» поедут в Москву, где сыграют с грозным «Спартаком» Гильермо Абаскаля.