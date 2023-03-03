Хавбек «Спартака» Мартинс рассказал, как проводит свободное время и с кем дружит в «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос, как проводит свободное время в столице России.

«У меня есть несколько любимых ресторанчиков. В хорошую погоду могу сходить погулять в парк, покататься на самокате по набережной. Есть желание сходить здесь на баскетбол или хоккей. Интересно, какая там атмосфера», — приводит слова Мартинса официальный сайт «красно-белых».

Футболист признался, что в Москве у него есть друг, который играет не за «Спартак», это Муми Нгамалё из «Динамо», с которым они ранее выступали за «Янг Бойз».

В текущем сезоне 26-летний Мартинс принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и записал в свой актив две результативные передачи.