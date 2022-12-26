Кавазашвили поддержал возвращение «Спартака-2»

Бывший голкипер столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном возвращении дубля «красно-белых».

«Закрыть спартаковский дубль — огромная ошибка Федуна! Когда он это сделал, то мы все тогда просто обалдели. Мы не ожидали такого подхода к делу. Как можно самим отказаться от воспитания молодого поколения? В «Спартаке-2» у игроков как раз формировался важнейший период между юношеским футболом и РПЛ», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью «Чемпионату». По его мнению, возрождение дубля будет верным решением, что подчёркивает грамотную работу нового руководства московской команды.

Напомним, что ранее второй состав «Спартака» был расформирован в мае текущего года.