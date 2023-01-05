Григорян назвал лучшего защитника РПЛ

Российский тренер Александр Григорян назвал лучшего, по его мнению, защитника РПЛ. Им стал лидер обороны московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия.

«Опираюсь на россиян, иностранцы меня не интересуют принципиально. Я бы остановился на фигуре Джикии», - цитирует Григоряна Legalbet.

Тренер пояснил, что Джикия прибавил при Гильермо Абаскале в единоборствах, стал лучше читать открытые передачи и меньше пускать за свою спину форвардов противника.

«Главное, я увидел Джикию, который начинает атаку не только диагоналями, но и короткими передачами в развитие», - отмечает Григорян.

Московский «Спартак» перед весенней частью РПЛ идёт на втором месте в турнирной таблице, у команды 36 набранных очков.