Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян назвал лучшего защитника РПЛ

05 Января 2023 • 18:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Российский тренер Александр Григорян назвал лучшего, по его мнению, защитника РПЛ. Им стал лидер обороны московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия.

«Опираюсь на россиян, иностранцы меня не интересуют принципиально. Я бы остановился на фигуре Джикии», - цитирует Григоряна Legalbet.

Тренер пояснил, что Джикия прибавил при Гильермо Абаскале в единоборствах, стал лучше читать открытые передачи и меньше пускать за свою спину форвардов противника.

«Главное, я увидел Джикию, который начинает атаку не только диагоналями, но и короткими передачами в развитие», - отмечает Григорян.

Московский «Спартак» перед весенней частью РПЛ идёт на втором месте в турнирной таблице, у команды 36 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Григорян Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Колосков – о словах Канчельскиса: «Бред сумасшедшего человека»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Рианчо считает, что один Промес не может выиграть матч, всё зависит от команды
19:16 · Россия. Премьер-лига
Широков - о возможном вылете «Локомотива»: «Трудно сказать: у них хорошая команда»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Черевченко сообщил, когда появится информация о его новом клубе
19:09 · Россия. Премьер-лига
Широков уверен, что «Торпедо» не сумеет избежать вылета
19:03 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» прокомментировали отсутствие ле Таллека в списке на зимний сбор
18:55 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Галактионову нужно сосредоточиться на «Локомотиве»
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Колосков считает, что Дзюба не должен завершать карьеру
18:50 · Россия. Премьер-лига
Радченко сомневается, что Сычевой станет лучшим бомбардиром РПЛ
18:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Я не завершаю тренерскую карьеру»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Григорян назвал лучшего защитника РПЛ
18:32 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о возможном переходе Агапова в ЦСКА: «Такие ребята нужны «армейцам»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Промес уже давно как русский»
18:23 · Россия. Премьер-лига
​Смородская назвала заявления Канчельскиса дурацкими
18:15 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: Кто покинет РПЛ? Пусть будет борьба до последнего тура
Все новости
Рекомендуем