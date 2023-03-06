Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Спартаком» и «Уралом».

«Я бы не сказал, что «Спартак» разочаровал. Хорошая игра была от обеих команд. «Спартак» во втором тайме начал давить, у него было преимущество, его подгоняли болельщики, надо было отыгрываться. Закономерная и справедливая ничья была по игре.

Но опять же много разбирают судейские ошибки. Но ошибаются все. Свисток был, удар был уже после свистка. Время вышло. В хоккее вот вообще сирена и все, никого не волнует. Ошибка со стороны судьи была. Он подумал, что был штрафной на вратаре. Свисток прозвучал. Он не мог заново просить играть. Ошибся, но бывает. Сколько раз судьи ошибаются ещё более грубо? Так что тут пенять не надо на судейскую ошибку. Ничья справедлива. В конце «Урал» мог бы ещё забить», - сказал Мостовой.