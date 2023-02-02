Гранат верит в успешную карьеру Абаскаля в Европе

Бывший игрок российской национальной команды Владимир Гранат высказался о карьерных перспективах наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Может ли Абаскаль после удачного сезона в «Спартаке» уехать тренировать в Европу? Конечно, может. Он молодой и талантливый специалист. Мы видим это даже не по результатам команды, а по её игре и страсти, как «Спартак» сейчас играет», – заявил участник ЧМ-2018 в интервью «Чемпионату». По его мнению, если дать Абаскалю время, то у него может получиться успешная карьера в любой команде.

Напомним, что испанский специалист возглавил «красно-белых» перед нынешним сезоном. В таблице Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место, отставая от «Зенита» на шесть баллов.