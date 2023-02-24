Литвинов: «Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился соображениями о своём будущем в московском клубе.

По словам 21-летнего футболиста, он хотел бы выступать за границей, однако если этого сделать не удастся, то он готов провести всю карьеру в «Спартаке».

«Контактировали ли со мной клубы из Европы? Без понятия, честно. Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне хавбек провёл за «Спартак» 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Литвинова с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.