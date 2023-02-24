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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке»

24 Февраля 2023 • 09:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился соображениями о своём будущем в московском клубе.

По словам 21-летнего футболиста, он хотел бы выступать за границей, однако если этого сделать не удастся, то он готов провести всю карьеру в «Спартаке».

«Контактировали ли со мной клубы из Европы? Без понятия, честно. Если в Европу уехать не получится, проведу всю карьеру в «Спартаке», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне хавбек провёл за «Спартак» 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Литвинова с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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