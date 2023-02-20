Булыкин: «Думаю, «Спартак» навяжет борьбу «Зениту»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от второй части текущего розыгрыша РПЛ.

Эксперт выразил надежду на то, что весной мы увидим интригу в чемпионской гонке между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, что после 17 туров «красно-белые» отстают от лидирующих петербуржцев в турнирной таблице на шесть очков.

«Думаю, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту», но по сборам не стоит делать выводы, всё покажет чемпионат. Сюрпризы возможны», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. В 18-м туре «Спартак» встретится с «Уралом», а «Зенит» сойдётся в очном поединке с «Пари НН».