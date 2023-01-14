Кавазашвили верит, что Джикия закрепится в «Реале»

Бывший игрок столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о перспективах футболистов «красно-белых» заиграть в Европе.

«Этой зимой из «Спартака» никто не захочет уйти. Во-первых, все игроки прижились. Во-вторых, все идут за целью — стать чемпионами в этом сезоне, это наш план. В-третьих, уровень наших легионеров не очень высокий, а что касается россиян — только наш красавчик Джикия может уехать», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт».

По словам эксперта, Георгий потянет уровень мадридского «Реала» или итальянского топ-клуба. Однако, по мнению Кавазашвили, Александр Соболев не сможет закрепиться в Европе из-за своего характера, поскольку нужно быть готовым к жёстким стыкам, чему нападающий должен учиться.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги московский клуб находится на втором месте в турнирной таблице, уступая «Зениту» шесть очков после 17 туров.