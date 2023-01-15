Аршавин: «Не хочу комментировать каждое слово Заремы»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, вновь отметилась скандальным заявлением - она считает, что «Спартак», дескать, это «продукт народной любви», а «Зенит», дескать, продукт «искусственный» (зачат в пробирке)? Мнение Салиховой прокомментировал Андрей Аршавин - легенда питерского клуба и заместитель гендиректора клуба.

- Зарема считает, что «Зенит» — искусственный продукт, а «Спартак» зачат на любви? Время покажет, как будет на самом деле. Она всегда ярко высказывается в принципе, но я не хочу комментировать ее каждое сообщение — мне это не нужно, - цитирует слова Аршавина «РБ Спорт».