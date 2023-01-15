Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «Не хочу комментировать каждое слово Заремы»

15 Января 2023 • 01:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, вновь отметилась скандальным заявлением - она считает, что «Спартак», дескать, это «продукт народной любви», а «Зенит», дескать, продукт «искусственный» (зачат в пробирке)? Мнение Салиховой прокомментировал Андрей Аршавин - легенда питерского клуба и заместитель гендиректора клуба.

- Зарема считает, что «Зенит» — искусственный продукт, а «Спартак» зачат на любви? Время покажет, как будет на самом деле. Она всегда ярко высказывается в принципе, но я не хочу комментировать ее каждое сообщение — мне это не нужно, - цитирует слова Аршавина «РБ Спорт». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Аршавин Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Января
01:50 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Не хочу комментировать каждое слово Заремы»
01:17 · Россия. Премьер-лига
Дьяков не видит перспективы интриги в российском чемпионате
01:05 · Россия. Премьер-лига
Орлов высоко ценит Глушакова: «Для России это - игрок»
00:51 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Очень рад, есть время подготовиться к возобновлению сезона»
00:37 · Россия. Премьер-лига
Терлецкий: «Дзюба отправился в Турцию на сбор с «Торпедо»
00:22 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Сычевой поблагодарил меня»
00:18 · Россия. Премьер-лига
Газинский: «Сборы - это как фундамент»
14 Января
23:42 · Россия. Первая лига
Аджоев назвал сильные стороны Сторожука
23:25 · Россия. Первая лига
Сторожук прокомментировал назначение на пост наставника «Арсенала»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Кечинов не очень доволен последним подписанием «Спартака»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Юран вспомнил о том, как «Локомотив» отпустил Кварацхелию
22:31 · Россия. Первая лига
Сторожук возглавил тульский «Арсенал» официально
22:26 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Сборной России надо играть, но с кем?»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что у Баринова больше шансов заиграть в Турции, чем у Дзюбы
21:13 · Россия. Премьер-лига
Силкин заявил, что сборной России в 2023 году вполне достаточно пяти матчей
Все новости
Рекомендуем