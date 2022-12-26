Баженов уверен, что в «Спартаке» сделают всё возможное для того, чтобы нагнать «Зенит»

Никита Баженов, который в прошлом выступал за «Спартак», уверен, что его бывший клуб сделает все возможное, чтобы в тринадцати оставшихся турах российского чемпионата Премьер-лиги нагнать питерский «Зенит».

Перед перерывом «Зенит» потерпел первую осечку, первое поражение в сезоне, и сейчас отставание «Спартака» составляет шесть очков. Напомним, что в последний раз московский клуб становился чемпионом в 2017 году.

- По силам «Спартаку» догнать и перегнать «Зенит»? Весна покажет. Понятно, что ребята и тренерский штаб все для этого будут делать. Просто сейчас такое время «веселое», что загадывать ничего не стоит, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».