Российский эксперт Павел Стипиди в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» отметил команды, которые включатся в борьбу за призовые места в чемпионате России.

«Интрига в любом случае и в любом чемпионате есть. Она и сегодня у нас есть, даже та, кто у нас покинет чемпионат, а кто останется. Это ведь тоже интрига? Я считаю, что в чемпионате до конца ничего не ясно. Естественно, что кто-то говорил, что «Зенит» уже закончил.

Кто это решил? Это футбол, а не пинг-понг. Тем более, «Спартак» принял новую систему, где играют свои футболисты. Я всегда говорю, что среди российских игроков есть очень много одарённых. Думаю, «Динамо» ещё не сказало своё слово, и «Ростов», да и ЦСКА. Поэтому считаю, что ещё есть много моментов, из-за которых мы не можем сказать, что сегодня всё решилось», — сказал Стипиди.