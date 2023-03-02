Мор: У «Зенита» всего одно право на ошибку, команда может начать нервничать

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от второй части сезона в РПЛ.

«Право на ошибку у «Зенита» есть, но его не так уж и много. Возможно, у клуба есть всего одно право на ошибку. Ведь команда может начать нервничать. Думаю, нас ждет интересная вторая часть сезона РПЛ и концовка», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Помимо этого, эксперт отметил хорошую работу главного тренера «Урала» Виктора Ганчаренко, «шмели» успешно закончили первую часть сезона, а сейчас неплохо провели кубковые игры.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. Ближайшим преследователем «сине-бело-голубых» является «Спартак» (36 очков).