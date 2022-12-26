Бушманов: «Возрождение «Спартака-2» — правильное решение»

Бывший игрок столичного «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном возвращении дубля «красно-белых».

«Возрождение «Спартака-2» — правильное решение! Команду не нужно было закрывать. Это была ошибка. Даже не знаю, зачем избавились от дубля полгода назад. Наверное, из-за финансовых сложностей», — заявил экс-футболист в интервью «Чемпионату».

По его мнению, все сильные коллективы РПЛ должны иметь запасной состав и хорошие академии, отметив, что вторые команды имеются у всех топ-клубов России. кроме «Спартака».

Напомним, что дубль «красно-белых» был расформирован в мае 2022 года после семи сезонов во втором по силе дивизионе отечественного футбола.