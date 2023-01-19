Защитник парагвайского «Серро Портеньо» Алексис Дуарте близок к переходу в московский «Спартак». По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», футболист сегодня прибудет в расположение «красно-белых». Из-за логистических условий, игрок добирался до России дольше, чем ожидалось.

Известно, что после углублённого медицинского обследования в Москве, парагваец должен присоединиться к команде Гильермо Абаскаля на сборах в ОАЭ. Контракт защитника до 2027 года уже согласован. Вероятно, официальное объявление о трансфере может быть задержано из-за бюрократических процедур и задержки в переводе денег между клубами.

22-летний Дуарте оценивается «Трансфермарктом» в 4 миллиона евро.