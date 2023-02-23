Булыкин: «Поляна не дала показать «Спартаку» и «Локомотиву» хороший футбол»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Поляна не давала показать хороший футбол. Поэтому будем ждать тепла или чемпионата, где будет намного серьёзнее борьба», – цитирует Булыкина «Чемпионат».

Булыкин также отметил, что «Спартак» смотрелся лучше в первом тайме, а «Локомотив» – во втором. Напомним, в чемпионате России «железнодорожники» располагаются на 14 месте – в зоне стыковых матчей за право остаться в элите. «Спартак», в свою очередь, находится на второй строчке.