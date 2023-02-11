Шалимов: «Ощущение, что Дуарте немного суховат для защитника»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о новобранце московского «Спартака» из Парагвая – Алексисе Дуарте.

«Есть ощущение, что для центрального защитника он немного суховат, не хватает мощи — все‑таки центральные защитники сейчас другие», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что пока Дуарте проходит период адаптации и особых трудностей не испытывает, а также не допускает серьёзных ошибок.

Напомним, что сегодня «Спартак» победил в Winline – Зимнем кубке РПЛ, уверенно обыграв «Сочи» Курбана Бердыева – 2:0. Алексис Дуарте пополнил «Спартак» этой зимой вместе с крайним португальским защитником Томашом Таварешем.