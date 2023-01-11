Бышовец: «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец выразил мнение, что «Спартак» ещё способен составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул РПЛ, так как нынешний наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль работает очень качественно.

«Абаскаль показал, что умеет выстраивать рабочую атмосферу, не боится идти на риск, вводя в состав молодых игроков. Они добавили «Спартаку» энтузиазма», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» отстаёт от лидера чемпионата России «Зенита» на шесть очков. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. До конца розыгрыша командам осталось провести по 13 встреч.