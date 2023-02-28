Шишкин: «Промес не валял дурака, пропуская сборы»

Бывший российский защитник Роман Шишкин оценил форму Квинси Промеса, в которой форвард «Спартака» подошёл к весенней части сезона.

«Промес видно, что не валял дурака во время того когда пропускал сборы «Спартака». Квинси — профессионал и никогда не халявил, а минувший матч это доказал. Многие зрители подумали, что игрока выпустили в стартовом составе авансом, но он соорудил первый и третий голы своей команды и заработал пенальти», - рассказал Шишкин «Чемпионату».

Напомним, что Промес уже забил один гол за свой клуб, правда, с пенальти и один из пенальти во вчерашней игре с московским «Локо» (4:2) нидерландец не реализовал. Игрок пропустил все три сбора «Спартака» в ОАЭ и Турции по личным причинам.