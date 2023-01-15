Представитель Гаджимурадова: «Интерес от других команд есть»

Дмитрий Кигинько, представитель игрока «Урала» Рамазана Гаджимурадова, отреагировал на пропуск игроком сбора екатеринбургской команды.

«Интерес к Гаджимурадову от других команд есть, но ничего конкретного сейчас сказать не могу. Ведём диалог с руководством «Урала», но подобными действиями клуб цену на футболиста на рынке никак не повысит. Раз клуб так поступает, будем выходить из ситуации», — заявил Кигинько в интервью изданию «РБ Спорт».

По словам юриста, игрок, чей контракт действует ещё полтора года, был оповещён о пропуске сбора, что свидетельствует о том, что в Екатеринбурге на Рамазана не рассчитывают. Представитель футболиста выразил уверенность в том, что на Гаджимурадова будет спрос.

В текущей кампании на счету Рамазана Гаджимурадова 13 матчей в футболке «Урала», в которых он отметился одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 500 тысяч евро.