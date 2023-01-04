Романцев считает, что Промес заслуженно был признан лучшим футболистом России

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о признании нападающего «красно-белых» Куинси Промеса лучшим игроком 2022 года по версии издания «Спорт-Экспресс».

Специалист признался, что успех 30-летнего нидерландца не стал для него сюрпризом, так как, по мнению Романцева, Промес заслужил звание лучшего игрока России своей работоспособностью и упорством.

«Вспомните, как трудно нидерландец начинал после возвращения, сколько было разговоров, мол, уже не тот, зачем возвращали. Но он не скис, а шёл напролом», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Также легендарный тренер сравнил Промеса с экс-полузащитником «Спартака» Ильёй Цымбаларём, отметив большое футбольное сердце нидерландского игрока.

В нынешнем сезоне Промес провёл за «Спартак» 23 матча, забив в них 17 голов и отдав семь результативных передач.