​Уткин раскритиковал поле на стадионе «Спартака»

В субботу матч чемпионата России проводят «Спартак» и «Урал». Наблюдая за ходом игры, известный журналист Василий Уткин раскритиковал газон стадиона «Открытие Арена».

«Поле на стадионе «Спартака» хуже, чем в Ульяновске. Мало что трава не выросла, и это под лампами солнечного света; так ещё и мяч дробит - оно не ровное. Укатать тоже нельзя было, интересно?» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на шесть очков.