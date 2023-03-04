Юран: Не понял, почему не засчитали гол «Спартака» в ворота «Урала»

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал незасчитанный гол «Спартака» в ворота «Урала».

«Не знаю, я сам не понял. Я смотрел по телевизору повтор. Если только вне игры посчитали. Там не было вратаря с игроком «Спартака». Самому интересно. Закончилась ли борьба за чемпионство? «Спартаку» сложно думать о чемпионстве», — передает слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Урал» завершился ничейным результатом 2:2. После этой встречи «красно-белые» остались на второй строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. Команда из Екатеринбурга идет на десятой позиции, имея в своем активе 22 балла.