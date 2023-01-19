Шишкин: «Мне всегда нравилась игра Алекса в «Спартаке»

Бывший игрок столичных «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин назвал легионера, которого хотел бы видеть в российском футболе.

«Мне всегда нравилась игра бразильца Алекса в «Спартаке». Его прекрасная левая нога. Он как-то гармонично вписался в российский чемпионат, а именно в спартаковскую игру. Он стал диспетчером: много забивал и отдавал», — заявил экс-защитник российской сборной в интервью «Чемпионату». Также Шишкин отметил таких игроков, как Даниэль Карвальо, Вагнер Лав и Веллитон, чья связка с Алексом, по мнению Романа, являлась потрясающей.

Напомним, что в футболке «красно-белых» бразильский полузащитник выступал c 2009 по 2011 год проведя в московском клубе 60 матчей.