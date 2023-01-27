Шишкин: «Хотелось бы сейчас посмотреть на Черчесова в РПЛ»

Бывший защитник московских клубов «Локомотив» и «Спартак» Роман Шишкин высказался о том, что был бы не против посмотреть на клуб под руководством Станислава Черчесова в РПЛ.

«Желания вернуть в чемпионат России кого-то из тренеров у меня нет, каждый уже оставил свой след. Однако интересно было бы посмотреть как Черчесов будет тренировать в чемпионате России, так как определённое время назад он тренировал «Спартак», ещё я был тогда в команде. И с тех пор он тренирует либо в сборной, либо в европейских клубах. Мне было бы интересно увидеть его работу в РПЛ», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, а отныне российский специалист возглавляет «Ференцварош», с которым уверенно лидирует в чемпионате Венгрии и рвётся ко второму чемпионству подряд.