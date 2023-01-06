Кечинов – о Тавареше: «Я за то, чтобы больше шансов было у молодых российских игроков»

Бывший спартаковец Валерий Кечинов порассуждал по поводу 21-летнего защитника из Португалии Томаша Тавареша, который может усилить московский «Спартак», если верить сообщениям в СМИ. Ранее он играл за «Базель» под руководством нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Я за то, чтобы в нынешнее время больше шансов давали молодым российским футболистам. Желательно, если это свои воспитанники», - цитирует Кечинова Rusfootball.

Он добавил, что сейчас российские клубы выступают только на внутреннем уровне и поэтому нужно делать ставку на то, чтобы развивать своих игроков.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о главных проблемных зонах в московском клубе и выделил оборону.