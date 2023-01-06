Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов – о Тавареше: «Я за то, чтобы больше шансов было у молодых российских игроков»

06 Января 2023 • 18:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший спартаковец Валерий Кечинов порассуждал по поводу 21-летнего защитника из Португалии Томаша Тавареша, который может усилить московский «Спартак», если верить сообщениям в СМИ. Ранее он играл за «Базель» под руководством нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Я за то, чтобы в нынешнее время больше шансов давали молодым российским футболистам. Желательно, если это свои воспитанники», - цитирует Кечинова Rusfootball.

Он добавил, что сейчас российские клубы выступают только на внутреннем уровне и поэтому нужно делать ставку на то, чтобы развивать своих игроков.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о главных проблемных зонах в московском клубе и выделил оборону.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Томаш Тавареш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Января
19:34 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов рассказал, что нужно ЦСКА для борьбы за медали
19:28 · Россия. Премьер-лига
Колыванов уверен, что приток легионеров только поможет РПЛ
19:20 · Россия. Премьер-лига
Деменко - о Кобнане: «Непонятно пока, как он впишется в игру «Краснодара»
19:18 · Россия. Премьер-лига
​Агапов в субботу летит за сбор с ЦСКА
19:08 · Россия. Премьер-лига
Гулиев не исключил, что будет выступать за сборную Азербайджана
19:00 · Россия. Премьер-лига
Гранат уверен, что «Химки» и «Торпедо» покинут РПЛ
18:59 · Россия. Премьер-лига
Ренан стал игроком «Зенита» - журналист
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Экс-одноклубник новичка «Краснодара» Кобнана: «Он очень сильный нападающий» эксклюзив
18:52 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» может отдать «Химкам» своего молодого футболиста
18:41 · Россия. Премьер-лига
Кечинов – о Тавареше: «Я за то, чтобы больше шансов было у молодых российских игроков»
18:30 · Россия. Премьер-лига
​Агапов перешёл в ЦСКА за 1,3 млн евро – источник
18:24 · Россия. Премьер-лига
Прудников рассказал, где бы мог продолжить карьеру Максименко
18:12 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал слабые места «Спартака»
17:47 · Россия. Премьер-лига
​Алдонин рассказал, какие игроки нужны ЦСКА
17:42 · Россия. Премьер-лига
​Агент Хаджи Райта прокомментировал слухи о «Локомотиве»
Все новости
Рекомендуем