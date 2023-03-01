Прохин: Однажды проспал тренировку перед игрой со «Спартаком»

Защитник «Ростова» Данила Прохин поделился историей, как проспал тренировку во время выступления за «Зенит».

«Однажды проспал тренировку. Причем я вообще не понял, как это произошло. Просыпаюсь, смотрю на время, а тренировка уже закончилась. Был в шоке!» — цитирует слова Прохина Sport24.

Футболист рассказал, что это была тренировка перед матчем против московского «Спартака», позвонил Сергею Семаку, который отчитал, но в итоге взял в заявку на игру.

21-летний Прохин является воспитанником «Зенита», он выступал за санкт-петербургский клуб до лета 2021 года, а затем перебрался в «Ростов».