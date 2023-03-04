Червиченко: «Спартаку» надо лучше играть, а не обвинять во всех бедах Мешкова»

Андрей Червиченко, в прошлом являющийся президентом московского «Спартака», рассказал, что он думает об отменённом главным арбитром встречи с «Уралом» Виталием Мешковым голе российского нападающего москвичей Александра Соболева, который отличился на 86-й минуте игры.

Напомним, что в итоге поединок завершился со счётом 2:2.

«Когда Сергей Иванов смотрит эпизод с борьбой Игнатова и Тикнизяна, принимая решение в пользу «Спартака», а потом ЭСК его оспаривает, то почему-то никто не шумит. А теперь сразу вселенский скандал? Понимаю, что очень хочется победить и преследовать «Зенит». Но тогда надо лучше играть, а не обвинять во всех бедах Мешкова», — считает Червиченко, речь которого приводит «Спорт-Экспресс».

«Спартак» довёл счёт своим очкам до 37 в нынешнем сезоне РПЛ. В турнирной таблице «красно-белые» по-прежнему находятся на второй позиции.